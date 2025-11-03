Skoraði í slag landsliðskvennanna

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu í þýska fótboltanum í kvöld þegar hún hafði betur gegn samherja sínum úr íslenska landsliðinu.
RB Leipzig, lið Emilíu, gerði góða ferð til Freiburg og vann þar sigur á heimaliðinu sem Ingibjörg Sigurðardóttir leikur með, 4:2.
Emilía gaf tóninn með því að koma Leipzig yfir strax á 11. mínútu og lið hennar komst í 3:0 og 4:1.
Emilía og Ingibjörg léku báðar allan leikinn með sínum liðum en þær voru samherjar í leikjunum við Norður-Írland á dögunum þar sem Emilía skoraði einmitt sitt fyrsta mark fyrir íslenska landsliðið.
Leipzig lyfti sér upp 10. sæti af fjórtán liðum með þessum sigri og er komið með 10 stig.
Freiburg gat komist í þriðja sætið með sigri en situr eftir í sjötta sætinu með 13 stig.