Vonbrigði hjá Sveindísi og stöllum

Sveindís Jane Jónsdóttir í leik með Angel City.
Sveindís Jane Jónsdóttir í leik með Angel City. Ljósmynd/Angel City

Vonbrigðatímabili hjá Angel City, sem landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir leikur með, er nú lokið eftir að liðið tapaði fyrir Chicago Stars, 2:1, í lokaumferð NWSL-deildarinnar í gærkvöldi.

Angel City hafnaði þar með í 11. sæti af 14 liðum og komst ekki í úrslitakeppnina um bandaríska meistaratitilinn.

Var liðið raunar töluvert langt frá því þar sem átta efstu liðin komust áfram en Angel City var níu stigum á eftir liðinu í áttunda sæti.

Sveindís Jane lék fyrstu 59 mínúturnar fyrir Angel City í tapinu í gærkvöldi.

