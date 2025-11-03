Vonbrigði hjá Sveindísi og stöllum

Vonbrigðatímabili hjá Angel City, sem landsliðskonan Sveindís Jane Jónsdóttir leikur með, er nú lokið eftir að liðið tapaði fyrir Chicago Stars, 2:1, í lokaumferð NWSL-deildarinnar í gærkvöldi.
Angel City hafnaði þar með í 11. sæti af 14 liðum og komst ekki í úrslitakeppnina um bandaríska meistaratitilinn.
Var liðið raunar töluvert langt frá því þar sem átta efstu liðin komust áfram en Angel City var níu stigum á eftir liðinu í áttunda sæti.
Sveindís Jane lék fyrstu 59 mínúturnar fyrir Angel City í tapinu í gærkvöldi.