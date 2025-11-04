Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.11.2025 | 23:00

Íslendingurinn áberandi á síðum blaðanna

Ljósmynd/Daily Record

Tómas Bent Magnússon skoraði sitt fyrsta mark fyrir skoska knattspyrnuliðið Hearts á laugardaginn var er liðið sigraði Dundee, 4:0, á heimavelli.

Tómas gerði fjórða mark liðsins á 79. mínútu en hann kom til Hearts frá Val um mitt tímabilið hér heima. Hearts er með níu stiga forskot á toppi deildarinnar og hefur ekki tapað leik í ellefu umferðum.

Íslendingavaktin vekur athygli á að Tómas hafi verið áberandi á síðum skoskra dagblaða eftir leikinn.

The Sunday Post, Edinburgh News, Evening Telegraph og Daily Record birtu öll mynd af Eyjamanninum uppalda á síðum sínum, sem sjá má hér fyrir neðan.

Ljósmynd/Evening Telegraph
Ljósmynd/Edinburgh News
Ljósmynd/Sunday Post
mbl.is
