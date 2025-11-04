Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.11.2025 | 11:30 | Uppfært 11:45

Magni á leið til Þrándheims?

Magni Fannberg starfaði síðast hjá Norrköping.
Magni Fannberg starfaði síðast hjá Norrköping. Ljósmynd/IFK Norrköping

Magni Fannberg kemur til greina sem næsti íþróttastjóri norska knattspyrnufélagsins Rosenborg frá Þrándheimi.

Þetta kemur frá hjá TV2 í Noregi sem segir að Magni sé á meðal þeirra sem forráðamenn Rosenborg renni hýru auga til þessa dagana en þeir leita að nýjum íþróttastjóra.

Hættur hjá Norrköping
Frétt af mbl.is

Hættur hjá Norrköping

Hann er nýhættur í sama starfi hjá sænska félaginu Norrköping og hefur reynslu úr norska fótboltanum eftir að hafa starfað hjá bæði Start og Brann á undanförnum árum. Hann var íþróttastjóri Start tímabilin 2022 og 2023 og þróunarstjóri hjá Brann á árunum 2016 til 2019.

Eftir það starfaði hann sem þróunarstjóri hjá AIK í Stokkhólmi í þrjú ár.

mbl.is
Fleira áhugavert
Heimsendaspár varaformannsins óþarfar Getur hægt á málinu að stíga inn nú „Þá brotnaði ég niður og fór að hágráta“ Spennandi kosningar í New York
Fleira áhugavert
„Þá brotnaði ég niður og fór að hágráta“ Leiddur fyrir rétt í fordæmalausu máli Náði mögnuðu myndskeiði af stjörnuhrapi Nýjar myndir sýna Bandaríkjaher í undirbúningi