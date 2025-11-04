Magni á leið til Þrándheims?

Magni Fannberg kemur til greina sem næsti íþróttastjóri norska knattspyrnufélagsins Rosenborg frá Þrándheimi.
Þetta kemur frá hjá TV2 í Noregi sem segir að Magni sé á meðal þeirra sem forráðamenn Rosenborg renni hýru auga til þessa dagana en þeir leita að nýjum íþróttastjóra.
Hann er nýhættur í sama starfi hjá sænska félaginu Norrköping og hefur reynslu úr norska fótboltanum eftir að hafa starfað hjá bæði Start og Brann á undanförnum árum. Hann var íþróttastjóri Start tímabilin 2022 og 2023 og þróunarstjóri hjá Brann á árunum 2016 til 2019.
Eftir það starfaði hann sem þróunarstjóri hjá AIK í Stokkhólmi í þrjú ár.