Niðurrif ekki ætlunin

Enska knattspyrnukonan Mary Earps, markvörður París SG, segir það ekki vera ætlun sína að stunda niðurrif með útgáfu ævisögu sinnar.
Í bókinni gagnrýnir Earps keppinaut sinn um markvarðarstöðuna hjá enska landsliðinu, Hönnuh Hampton, og landsliðsþjálfarann Sarinu Wiegman fyrir að velja Hampton í leikmannahópinn.
Þegar Wiegman ákvað að Hampton væri aðalmarkvörður landsliðsins til framtíðar var Earps ekki til setunnar boðið og lagði landsliðshanskana á hilluna fyrir EM í sumar, sem England vann.
Í bókinni skrifaði Earps meðal annars að hún hafi tjáð Wiegman að þjálfarinn væri að verðlauna slæma hegðun með því að velja Hampton aftur í hópinn.
Earps skrifaði einnig að Wiegman hefði áður ákveðið að velja Hampton ekki í hópinn vegna þess að hún væri „truflandi og óáreiðanleg“.
Fyrir þessa gagnrýni sætti Earps sjálf gagnrýni, til að mynda af hendi Soniu Bompastor, þjálfara Hampton hjá Chelsea, sem sagði markvörð sinn hafa sýnt klassa en að Earps hefði vanvirt Wiegman.
„Það hefur verið svolítið yfirþyrmandi að sjá hvernig hefur verið snúið út úr sumum hlutum. Ég skrifaði ekki þessa bók til þess að stunda niðurrif í neinni mynd.
Þannig manneskja er ég ekki. Þetta er raunveruleikinn. Hann hefur afleiðingar. Þetta er ekki drama,“ sagði Earps í samtali við breska ríkisútvarpið.