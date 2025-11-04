Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.11.2025 | 8:22

Sakaði félag sitt um hagræðingu úrslita

Daniel Sundgren í leik með Volos.
Daniel Sundgren í leik með Volos. Ljósmynd/Volos

Gríska knattspyrnufélagið Volos, sem Hjörtur Hermannsson leikur með, hefur lagt fram kæru á hendur sænska varnarmanninum Daniel Sundgren fyrir meiðyrði. Sundgren sakaði æðstu menn hjá Volos um hagræðingu úrslita.

Í hlaðvarpsþættinum Lundh í heimalandinu sagði Sundgren meðal annars: „Þeir komu inn í búningsherbergin og sögðu: „Í dag munt þú ekki snerta boltann“ og „þessi leikmaður og þessi leikmaður munu fara niður í vítateignum til þess að vinna sér inn vítaspyrnu.“

Maður gat ekki sagt neitt við þá sem tóku ákvarðanir því þeir voru þeir sem borguðu launin manns. Það var morgunljóst að maður fór út á völlinn og var feiminn eins og hundur.“

Hann lék með Volos á síðasta tímabili og er nú leikmaður Degerfors í Svíþjóð.

Skammastu þín Sundgren

Volos brást harkalega við þessum fullyrðingum sænska varnarmannsins með yfirlýsingu.

„Ásakanir Sundgren eru rangar og enginn fótur fyrir þeim. Volos hefur þegar lagt fram kæru gegn honum.

Markmiðið er að manneskjan komi fyrir rétt í Grikklandi og sanni fullyrðingar sínar með því að leggja fram áþreifanleg sönnunargögn. Þessar fullyrðingar eru til skammar og óútskýranlegar.

Sá sem er saklaus hefur ekkert að óttast. Skammastu þín Sundgren,“ sagði meðal annars í henni.

mbl.is
