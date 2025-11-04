Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.11.2025 | 14:33

Stjóri Alberts rekinn

Stefano Pioli hefur verið látinn taka pokann sinn.
Stefano Pioli hefur verið látinn taka pokann sinn. AFP/Stefano Rellandini

Ítalska knattspyrnufélagið Fiorentina hefur vikið Stefano Pioli úr starfi knattspyrnustjóra karlaliðsins eftir afleitt gengi á tímabilinu. Albert Guðmundsson er leikmaður Fiorentina.

Hvorki hefur gengið né rekið hjá Fiorentina á tímabilinu og er liðið í botnsæti ítölsku A-deildarinnar með aðeins fjögur stig eftir tíu leiki.

Fiorentina hefur ekki unnið einn einasta leik í deildinni á tímabilinu og þótti stjórnendum nóg komið eftir 0:1-tap fyrir Þóri Jóhanni Helgasyni og félögum í Lecce í Flórens um liðna helgi.

Albert hefur skorað eitt mark og lagt upp annað fyrir Fiorentina í átta deildarleikjum á tímabilinu auk þess að skora tvö mörk og leggja upp annað í fjórum leikjum í Sambandsdeildinni.

