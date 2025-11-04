Stjóri Alberts rekinn

Ítalska knattspyrnufélagið Fiorentina hefur vikið Stefano Pioli úr starfi knattspyrnustjóra karlaliðsins eftir afleitt gengi á tímabilinu. Albert Guðmundsson er leikmaður Fiorentina.
Hvorki hefur gengið né rekið hjá Fiorentina á tímabilinu og er liðið í botnsæti ítölsku A-deildarinnar með aðeins fjögur stig eftir tíu leiki.
Fiorentina hefur ekki unnið einn einasta leik í deildinni á tímabilinu og þótti stjórnendum nóg komið eftir 0:1-tap fyrir Þóri Jóhanni Helgasyni og félögum í Lecce í Flórens um liðna helgi.
Albert hefur skorað eitt mark og lagt upp annað fyrir Fiorentina í átta deildarleikjum á tímabilinu auk þess að skora tvö mörk og leggja upp annað í fjórum leikjum í Sambandsdeildinni.