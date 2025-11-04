Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.11.2025 | 10:28

Þjálfari lést í miðjum leik

Mladen Zizovic þegar hann var þjálfari Borac Banja Luka.
Mladen Zizovic þegar hann var þjálfari Borac Banja Luka. Ljósmynd/Borac Banja Luka

Bosníski knattspyrnuþjálfarinn Mladen Zizovic er látinn aðeins 44 ára að aldri. Zizovic fékk hjartaáfall og lést í miðjum leik hjá liði sínu Radnicki Nis í serbnesku efstu deildinni á sunnudag.

Zizovic kom hingað til lands fyrir ári síðan þegar hann var þjálfari bosníska liðsins Borac Banja Luka en þá tapaði liðið fyrir Víkingi úr Reykjavík í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.

Reynt var að endurlífga Zizovic á hliðarlínunni áður en honum var hraðað á sjúkrahús. Endurlífgunartilraunir á vellinum og í sjúkrabíl báru hins vegar ekki árangur þar sem Radnicki tilkynnti í gær að Zizovic hafi látist á meðan leiknum stóð.

Nýtekinn við liðinu

Radnicki var að spila við Mladost í serbnesku deildinni þegar hann hné niður á 22. mínútu. Leikurinn var stöðvaður í 20 mínútur en var svo haldið áfram. Þegar fregnir bárust af andláti Zizovic 20 mínútum eftir það var leiknum hætt.

Fjöldi leikmanna brustu í grát en aðeins var um þriðja leik hans við stjórnvölinn að ræða.

Zizovic hafði verið ráðinn 23. október eftir frábæra frammistöðu hjá Borac Banja Luka, sem hann skilaði til að mynda í 16-liða úrslit Sambandsdeildarinnar á síðasta tímabili.

