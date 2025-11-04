Íþróttir | Fótbolti | mbl | 4.11.2025 | 18:01

Undrandi yfir brottrekstrinum

Pia Sundhage
Pia Sundhage AFP/Sebastien Bozon

Hin sænska Pia Sundhage verður ekki áfram landsliðsþjálfari kvennaliðs Sviss í fótbolta.

Henni var tilkynnt í dag að samningur hennar við svissneska sambandið yrði ekki endurnýjaður og að nýr þjálfari myndi stýra liðinu í síðustu leikjum ársins.

Undir stjórn Sundhages komst Sviss í átta liða úrslit EM á heimavelli síðasta sumar en þrátt fyrir það verður Sundhage ekki áfram.

„Ég hefði viljað halda áfram. Ég er undrandi á þessari ákvörðun en virði hana á sama tíma,“ sagði hún í yfirlýsingu í kjölfar fregnanna.

