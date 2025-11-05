Bellingham um baulið: Hann elskar Liverpool

Einhverjir stuðningsmenn Liverpool bauluðu á Trent Alexander-Arnold, fyrrverandi leikmann liðsins, þegar hann mætti sínum gömlu félögum með Real Madrid í Meistaradeildinni í gærkvöldi.
Alexander-Arnold yfirgaf Liverpool eftir síðustu leiktíð og gekk í raðir Real Madrid og hafa einhverjir stuðningsmenn greinilega ekki fyrirgefið honum.
„Baulið þýðir ekki endilega eitthvað slæmt. Það var aðallega gert til að komast inn í hausinn á honum og gefa sínu liði forskot.
Þeir kunna eflaust vel að meta allt sem hann gerði fyrir félagið. Hann elskar Liverpool,“ sagði Jude Bellingham, leikmaður Real Madrid og samherji Alexanders-Arnolds í enska landsliðinu, við Viaplay eftir leik.