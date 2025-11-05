Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.11.2025 | 17:20

Bellingham um baulið: Hann elskar Liverpool

Trent Alexander-Arnold mætti sínum gömlu félögum í gærkvöldi.
Trent Alexander-Arnold mætti sínum gömlu félögum í gærkvöldi. AFP/Paul Ellis

Einhverjir stuðningsmenn Liverpool bauluðu á Trent Alexander-Arnold, fyrrverandi leikmann liðsins, þegar hann mætti sínum gömlu félögum með Real Madrid í Meistaradeildinni í gærkvöldi.

Alexander-Arnold yfirgaf Liverpool eftir síðustu leiktíð og gekk í raðir Real Madrid og hafa einhverjir stuðningsmenn greinilega ekki fyrirgefið honum.

„Baulið þýðir ekki endilega eitthvað slæmt. Það var aðallega gert til að komast inn í hausinn á honum og gefa sínu liði forskot.

Þeir kunna eflaust vel að meta allt sem hann gerði fyrir félagið. Hann elskar Liverpool,“ sagði Jude Bellingham, leikmaður Real Madrid og samherji Alexanders-Arnolds í enska landsliðinu, við Viaplay eftir leik.

mbl.is
Fleira áhugavert
Grunaðir fjársvikarar fá að ganga lausir Sitja mögulega uppi með 250 milljónir Væntingarnar miklar og fallið gæti orðið hátt Kvartmilljón farþega kom til Ísafjarðar
Fleira áhugavert
Búast við milljarða arðgreiðslum OR Áhrifin talin vera á bilinu 9,5 til 12,5 milljarðar Getur sett afkomu borgarinnar í uppnám Kvartmilljón farþega kom til Ísafjarðar