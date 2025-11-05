Foden í miklu stuði – Barcelona í vandræðum

Phil Foden var í miklu stuði þegar enska liðið Manchester City vann Dortmund frá Þýskalandi, 4:1, í 4. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í Manchester í kvöld.
Manchester City er í fjórða sæti deildarkeppninnar með 10 stig en Dortmund er í 14. með sjö.
Foden skoraði fyrsta og þriðja mark City en bæði tvö voru utan teigs. Erling Haaland hélt uppteknum hætti og skoraði á milli marka Fodens, 3:0.
Waldemar Anton minnkaði síðan muninn fyrir Dortmund á 72. mínútu áður en Rayan Cherki skoraði fjórða mark City undir blálok leiks, 4:1.
Club Brugge frá Belgíu og spænska stórveldið Barcelona gerðu jafntefli, 3:3, í Belgíu.
Club Brugge er með fjögur stig í 22. sæti en Barcelona er með sjö í 11. sæti.
Nicolo Tresoldi kom Brugge yfir á 6. mínútu leiksins en aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Ferran Torres metin, 1:1.
Carlos Forbs kom Brugge aftur yfir á 17. mínútu, 2:1, og voru það hálfleikstölur.
Lamine Yamal jafnaði metin fyrir Barcelona á 61. mínútu en Forbs kom Brugge aftur yfir tveimur mínútum síðar, 3:2.
Christos Tzolis skoraði síðan sjálfsmark í liði Brugge eftir fyrirgjöf frá Yamal og jafnaði metin fyrir Börsunga, 3:3.
Newcastle átti ekki í erfiðleikum með spænska liðið Athletic Bilbao, 2:0, í Newcastle.
Newcastle er í sjötta sæti með níu stig en Bilbao er í 27. með þrjú.
Dan Burn kom Newcastle yfir í fyrri hálfleik með frábærum skalla og Joelinton skoraði seinna mark liðsins í byrjun seinni hálfleiks, 2:0.
Nígeríumaðurinn Victor Osimhen skoraði öll þrjú mörk Galatasaray í sigri tyrkneska liðsins á Ajax, 3:0, í Amsterdam.
Galatasaray er í 9. sæti með níu stig en Ajax er í 36. og neðsta sæti með ekkert.
Fyrst skoraði Osimhen með skalla en seinni tvö mörkin hans voru úr vítaspyrnu.
Inter Mílanó vann nauman sigur á Kairat Almaty frá Kasakstan, 2:1, í Mílanóborg.
Inter er í þriðja sæti með 12 stig eða fullt hús en Kairat er í 34. með eitt stig.
Lautaro Martínez kom Inter yfir undir lok fyrri hálfleiksins en Ofri Arad jafnaði óvænt metin fyrir Kairat á 55. mínútu, 1:1.
Carlos Augusto skoraði síðan sigurmark Inter á 67. mínútu, 2:1.
Atalanta vann góðan sigur á Marseille, 1:0, eftir mikla dramatík í Marseille.
Atalanta er í 16. sæti með sjö stig en Marseille er í 25. með þrjú.
Sigurmark Atalanta skoraði Lazar Samardzic með svakalegu skoti utan teigs á 90. mínútu.
Patrik Schick skoraði síðan sigurmark Bayer Leverkusen í sigri á Benfica, 1:0, í Lissabon.
Sigurmarkið kom á 65. mínútu en Leverkusen er í 21. sæti með fimm stig og Benfica í 35. með ekkert.
Leikjunum lauk:
Manchester City 4:1 Borussia Dortmund,
Newcastle 2:0 Athletic Bilbao,
Club Brugge 3:3 Barcelona,
Benfica 0:1 Bayer Leverkusen,
Ajax 0:3 Galatasaray,
Inter Mílanó 2:1 Kairat Almaty,
Marseille 0:1 Atalanta.