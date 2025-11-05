Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.11.2025 | 22:12

Foden í miklu stuði – Barcelona í vandræðum

Jökull Þorkelsson

Phil Foden var í miklu stuði þegar enska liðið Manchester City vann Dortmund frá Þýskalandi, 4:1, í 4. umferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í Manchester í kvöld. 

Manchester City er í fjórða sæti deildarkeppninnar með 10 stig en Dortmund er í 14. með sjö. 

Foden skoraði fyrsta og þriðja mark City en bæði tvö voru utan teigs. Erling Haaland hélt uppteknum hætti og skoraði á milli marka Fodens, 3:0. 

Waldemar Anton minnkaði síðan muninn fyrir Dortmund á 72. mínútu áður en Rayan Cherki skoraði fjórða mark City undir blálok leiks, 4:1. 

Erling Haaland fagnar lítið ásamt liðsfélaga sínum Tijjani Reijnders.
Börsungar misstigu sig 

Club Brugge frá Belgíu og spænska stórveldið Barcelona gerðu jafntefli, 3:3, í Belgíu. 

Club Brugge er með fjögur stig í 22. sæti en Barcelona er með sjö í 11. sæti. 

Nicolo Tresoldi kom Brugge yfir á 6. mínútu leiksins en aðeins tveimur mínútum síðar jafnaði Ferran Torres metin, 1:1. 

Carlos Forbs kom Brugge aftur yfir á 17. mínútu, 2:1, og voru það hálfleikstölur. 

Lamine Yamal jafnaði metin fyrir Barcelona á 61. mínútu en Forbs kom Brugge aftur yfir tveimur mínútum síðar, 3:2. 

Christos Tzolis skoraði síðan sjálfsmark í liði Brugge eftir fyrirgjöf frá Yamal og jafnaði metin fyrir Börsunga, 3:3. 

Carlos Forbs var í miklu stuði á heimavelli.
Þægilegt hjá Newcastle 

Newcastle átti ekki í erfiðleikum með spænska liðið Athletic Bilbao, 2:0, í Newcastle. 

Newcastle er í sjötta sæti með níu stig en Bilbao er í 27. með þrjú.

Dan Burn kom Newcastle yfir í fyrri hálfleik með frábærum skalla og Joelinton skoraði seinna mark liðsins í byrjun seinni hálfleiks, 2:0. 

Dan Burn skoraði fyrra mark Newcastle.
Þrenna frá Osimhen

Nígeríumaðurinn Victor Osimhen skoraði öll þrjú mörk Galatasaray í sigri tyrkneska liðsins á Ajax, 3:0, í Amsterdam. 

Galatasaray er í 9. sæti með níu stig en Ajax er í 36. og neðsta sæti með ekkert. 

Fyrst skoraði Osimhen með skalla en seinni tvö mörkin hans voru úr vítaspyrnu. 

Victor Osimhen skoraði þrennu í Amsterdam.
Inter vann þrátt fyrir vandræði

Inter Mílanó vann nauman sigur á Kairat Almaty frá Kasakstan, 2:1, í Mílanóborg. 

Inter er í þriðja sæti með 12 stig eða fullt hús en Kairat er í 34. með eitt stig. 

Lautaro Martínez kom Inter yfir undir lok fyrri hálfleiksins en Ofri Arad jafnaði óvænt metin fyrir Kairat á 55. mínútu, 1:1. 

Carlos Augusto skoraði síðan sigurmark Inter á 67. mínútu, 2:1. 

Naumir útsigrar

Atalanta vann góðan sigur á Marseille, 1:0, eftir mikla dramatík í Marseille. 

Atalanta er í 16. sæti með sjö stig en Marseille er í 25. með þrjú. 

Sigurmark Atalanta skoraði Lazar Samardzic með svakalegu skoti utan teigs á 90. mínútu. 

Patrik Schick skoraði síðan sigurmark Bayer Leverkusen í sigri á Benfica, 1:0, í Lissabon. 

Sigurmarkið kom á 65. mínútu en Leverkusen er í 21. sæti með fimm stig og Benfica í 35. með ekkert. 

Leikjunum lauk:

Manchester City 4:1 Borussia Dortmund,
Newcastle 2:0 Athletic Bilbao,
Club Brugge 3:3 Barcelona,
Benfica 0:1 Bayer Leverkusen,
Ajax 0:3 Galatasaray,
Inter Mílanó 2:1 Kairat Almaty,
Marseille 0:1 Atalanta.

Ofri Arad jafnaði metin fyrir Kairat Almaty.
Lautaro Martínez fagnar marki sínu fyrir Inter Mílanó.
Maraskorarinn Phil Foden, t.h., fagnar ásamt stuðningsmönnum Manchester City og …
