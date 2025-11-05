Handboltapabbinn tók valinu ekki persónulega

Knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason hefur svo sannarlega skotist hratt upp á stjörnuhimininn en hann er samningsbundinn Danmerkurmeisturum FC Köbenhavn í Kaupmannahöfn.
Framherjinn, sem er einungis 17 ára gamall, er sonur fyrrverandi handboltakempunnar Daða Hafþórssonar sem gerði garðinn frægan með Fram.
Hann lék einnig sem atvinnumaður í Danmörku og Þýskalandi og þá hefur hann einnig tekið að sér þjálfun í seinni tíð.
„Ég var í bæði fótbolta og handbolta og ég pældi í raun aldrei í því í hverju ég ætlaði að vera til frambúðar þangað til ég þurfti að velja á milli,“ sagði Viktor þegar hann ræddi bakgrunn sinn í handbolta í samtali við mbl.is.
„Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá var ég ágætur í handbolta. Pabbi styður mig í einu og öllu og hann reyndi aldrei að hafa nein áhrif á mig. Auðvitað vildi hann að ég væri í handbolta á mínum yngri árum en hann var líka ánægður þegar ég valdi fótboltann.
Það er mjög gott að vita til þess að foreldrar manns eru alltaf tilbúnir að styðja við bakið á manni í einu og öllu,“ bætti Viktor Bjarki við í samtali við mbl.is.
Ítarlegt viðtal við Viktor Bjarka má sjá í heild sinni á íþróttasíðum Morgunblaðsins laugardaginn 1. nóvember eða með því að smella hér.