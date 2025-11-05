Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.11.2025 | 23:15

Kýldi stuðningsmann á bílastæði

James McClean kýldi stuðningsmann.
James McClean kýldi stuðningsmann. Ljósmynd/Wrexham

Írski knattspyrnumaðurinn James McClean, leikmaður Wrexham í ensku B-deildinni, viðurkennir að hann hafi kýlt stuðningsmann Cardiff fyrir leik liðanna í bikarnum um síðustu helgi.

Cardiff og Wrexham eru bæði velsk og mættust í 1. umferð enska bikarsins um helgina. Cardiff leikur í ensku C-deildinni og Wrexham í B-deildinni.

Fyrir leikinn veittust fjórir stuðningsmenn Cardiff að McClean á bílastæði og svaraði hann fyrir sig með því að kýla einn þeirra. Í kjölfarið yfirgáfu Cardiff-mennirnir vettvang.

Hann viðurkenndi sjálfur að hafa kýlt einn stuðningsmann í samtali við TalkSport. Wrexham gaf frá sér yfirlýsingu í dag og sagði málið til rannsóknar innan félagsins. Lögregla ætlar ekki að athæfast í málinu.

