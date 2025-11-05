Léleg úrslit hjá Chelsea í Aserbaídsjan

Chelsea náði ekki að vinna Qarabag í leik liðanna í 4. umferð deildarkeppni Meistaradeildar karla í fótbolta í Aserbaídsjan í kvöld. Leik lauk með 2:2-jafntefli.
Chelsea er í 10. sæti deildarkeppninnar með sjö stig en Qarabag er í 12. með jafnmörg.
Ungstirnið Estevao kom Chelsea yfir á 16. mínútu en Leandro Andrade jafnaði metin fyrir Qarabag á 29., 1:1.
Marko Jankovic kom síðan heimamönnum yfir á 39. mínútu, 2:1, og voru það hálfleikstölur.
Alejandro Garnacho jafnaði metin fyrir Chelsea á 53. mínútu, 2:2, og þar við sat.
Pafos vann þá frækinn sigur á Villarreal, 1:0, í Kolossi í Kýpur í kvöld.
Pafos er með fimm stig í 19. sæti en Villarreal er með eitt í 32. sæti.
Sigurmark Pafos-manna skoraði Derrick Luckassen á 47. mínútu leiksins.