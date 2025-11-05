Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.11.2025 | 19:44

Léleg úrslit hjá Chelsea í Aserbaídsjan

Emmanuel Addai úr Qarabag tæklar Moises Caicedo úr Chelsea.
Emmanuel Addai úr Qarabag tæklar Moises Caicedo úr Chelsea. AFP/Giorgi Arjevandize

Chelsea náði ekki að vinna Qarabag í leik liðanna í 4. umferð deildarkeppni Meistaradeildar karla í fótbolta í Aserbaídsjan í kvöld. Leik lauk með 2:2-jafntefli.

Chelsea er í 10. sæti deildarkeppninnar með sjö stig en Qarabag er í 12. með jafnmörg.

Ungstirnið Estevao kom Chelsea yfir á 16. mínútu en Leandro Andrade jafnaði metin fyrir Qarabag á 29., 1:1. 

Marko Jankovic kom síðan heimamönnum yfir á 39. mínútu, 2:1, og voru það hálfleikstölur. 

Alejandro Garnacho jafnaði metin fyrir Chelsea á 53. mínútu, 2:2, og þar við sat. 

Villarreal skellt í Kýpur

Pafos vann þá frækinn sigur á Villarreal, 1:0, í Kolossi í Kýpur í kvöld. 

Pafos er með fimm stig í 19. sæti en Villarreal er með eitt í 32. sæti. 

Sigurmark Pafos-manna skoraði Derrick Luckassen á 47. mínútu leiksins. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Starfsfólkið flýr til annarra sveitarfélaga Með áverka eftir átökin: Drengurinn logandi hræddur Sitja mögulega uppi með 250 milljónir Fjársvikamálið teygir sig lengra aftur í tímann
Fleira áhugavert
Kvartmilljón farþega kom til Ísafjarðar Veit ekki enn hvað „Landsréttur var að reykja“ Trump talinn standa frammi fyrir þremur kostum Hefur sinnt krísum í 40 ár