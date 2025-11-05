Skilur stuðningsmenn og gagnrýnir Trent

Trent Alexander-Arnold fékk óblíðar móttökur frá stuðningsmönnum Liverpool er hann mætti uppeldisfélagi sínu með Real Madrid í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöldi.
Einhverjir stuðningsmenn frömdu skemmdarverk á veggmynd af leikmanninum í Liverpool fyrir leik og svo var baulað hressilega á hann í leiknum sjálfum.
Jamie Carragher, goðsögn hjá Liverpool, skilur hvers vegna Alexander-Arnold fékk slíkar móttökur.
„Hann talaði lengi um að hann væri einn af þeim, strákur úr Liverpool sem ætlaði að vera alla ævi hjá sínu félagi.
Þá máttu ekki fara frítt til Real Madrid þegar þú ert nýbúinn að vinna deildina, það eru blekkingar,“ sagði Carragher á CBS.