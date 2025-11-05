Táningar urðu fyrir kynþáttaníði

Leikmenn U19 ára liðs Chelsea frá Englandi urðu fyrir kynþáttaníði er liðið mætti jafnöldrum sínum í Qarabag frá Aserbaídsjan á útivelli í unglingaliðadeild UEFA í dag.
Leikurinn var stöðvaður þegar leikmenn Chelsea-liðsins kvörtuðu yfir níðinu en apahljóð heyrðist úr einni stúkunni.
Chelsea sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem kom fram að margir leikmenn liðsins hafi orðið fyrir níðinu og að félagið fordæmi það.
Þá krefst Chelsea þess að atvikið verði rannsakað og viðeigandi aðilar sóttir til saka.