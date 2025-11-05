Íþróttir | Fótbolti | mbl | 5.11.2025 | 22:40

Táningar urðu fyrir kynþáttaníði

Frá leiknum í dag.
Frá leiknum í dag. Ljósmynd/Chelsea

Leikmenn U19 ára liðs Chelsea frá Englandi urðu fyrir kynþáttaníði er liðið mætti jafnöldrum sínum í Qarabag frá Aserbaídsjan á útivelli í unglingaliðadeild UEFA í dag.

Leikurinn var stöðvaður þegar leikmenn Chelsea-liðsins kvörtuðu yfir níðinu en apahljóð heyrðist úr einni stúkunni.

Chelsea sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem kom fram að margir leikmenn liðsins hafi orðið fyrir níðinu og að félagið fordæmi það.

Þá krefst Chelsea þess að atvikið verði rannsakað og viðeigandi aðilar sóttir til saka.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þögn Alþingis ærandi“ Lokað tífalt fleiri daga á leikskólum borgarinnar Með áverka eftir átökin: Drengurinn logandi hræddur „Við látum ekki bjóða okkur svona vinnubrögð“
Fleira áhugavert
Búast við milljarða arðgreiðslum OR „Við látum ekki bjóða okkur svona vinnubrögð“ Áhrifin talin vera á bilinu 9,5 til 12,5 milljarðar Sitja mögulega uppi með 250 milljónir