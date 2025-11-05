Van Dijk skaut á Rooney í beinni

Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, skaut á Wayne Rooney þegar þeir stóðu augliti til auglitis eftir 1:0-sigur Liverpool á Real Madríd í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í gærkvöldi.
Rooney hafði gagnrýnt van Dijk og Mohamed Salah fyrir skort á leiðtogahæfni og að leggja árar í bát á meðan taphrinu Liverpool stóð í október. Van Dijk svaraði Rooney þá fullum hálsi og sagði um letilega gagnrýni að ræða.
Eftir leik ræddi van Dijk við Amazon Prime, þar sem Rooney var við vinnu sem sparkspekingur. Van Dijk viðurkenndi þar fúslega að gagnrýni hafi átt rétt á sér eftir fjölda tapleikja í röð en sagði að stundum væri farið yfir strikið í gagnrýninni.
„Ég ætla ekki að segja neitt meira því ég held að ég hafi hvatt þá til góða og komið þeim á sigurbraut!
Ég tel að það sem ég sagði hafi verið sanngjarnt miðað við að liðið vann úrvalsdeildina og tapar svo þremur eða fjórum leikjum í röð, sem maður býst ekki við af Liverpool á undanförnum árum.
Þar sem Virgil er fyrirliði tel ég það vera tækifæri fyrir hann að leiða leikmennina áfram og það er það sem ég var að segja.
Það gerist í knattspyrnu og mér finnst sem viðbrögðin hjá Virgil og liðinu hafi verið frábær,“ sagði Rooney.
Van Dijk svaraði þessum ummælum Rooney með því að skjóta aðeins á sparkspekinginn, en þeir skildu þó í góðu.
„Ég tel að ef þú myndir horfa á leiki myndi ég pottþétt axla ábyrgð. Mér fannst ummæli þín um að ég hafi skrifað undir samninginn og svo hugsað með mér að þá væri þetta komið og að ég þyrfti ekki að leggja hart að mér fara aðeins yfir strikið.
En það er mín persónulega skoðun og við höldum áfram,“ sagði hollenski miðvörðurinn áður en hann faðmaði Rooney og aðra viðstadda í umfjöllun Amazon Prime.