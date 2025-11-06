Thibaut Courtois, markvörður Real Madríd, sló á létta strengi þrátt fyrir 1:0-tap fyrir Liverpool í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu á þriðjudagskvöld.
Courtois átti stórleik og varði hvert skotið á fætur öðru í leiknum þar til hann þurfti loks að játa sig sigraðan er Alexis Mac Allister skoraði sigurmark Liverpool með skalla eftir um klukkutíma leik.
Fyrir það hafði Courtois nokkrum sinnum varið stórkostlega.
„Þeir byrjuðu að hlæja að mér: Virgil, Szoboszlai og Salah og ég veit ekki hverjir aðrir. Þeir spurðu mig hvers vegna og Konaté spurði líka: „Af hverju ertu að verja svona mikið?“
Þeir voru að verða svolítið örvæntingarfullir á þeim tímapunkti og þeir fóru að hlæja að þessu því ég held að úrslitaleikurinn 2022 hafi augljóslega líka verið þeim minnugur,“ sagði belgíski markvörðurinn í viðtali við Amazon Prime eftir leikinn.
Courtois varði níu skot í úrslitaleik Real Madríd og Liverpool í Meistaradeildinni árið 2022 og var valinn maður leiksins eftir stórbrotna frammistöðu.
„Það er það sem gerðist þannig að þetta var skemmtileg stríðni á milli okkar í leiknum. Að lokum unnu þeir leikinn sem er synd og skömm fyrir okkur og mig auðvitað,“ bætti hann við.