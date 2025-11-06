Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 16:40

Bellingham aftur í landsliðið

Jude Bellingham snýr aftur í enska landsliðið. AFP/Paul Ellis

Knattspyrnumaðurinn Jude Bellingham, miðjumaður Real Madríd, er í nýjasta landsliðshópi Englands fyrir leiki gegn Serbíu og Albaníu í undankeppni HM 2026.

The Guardian greinir frá því að Bellingham snúi aftur í hópinn hjá þýska landsliðsþjálfaranum Thomas Tuchel eftir að hafa nokkuð óvænt ekki verið valinn í síðasta verkefni í október.

Þá var hann að vísu nýstiginn upp úr erfiðum axlarmeiðslum en er nú með að nýju, þó ekki sé búið að tilkynna landsliðshópinn opinberlega.

England er þegar búið að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada næsta sumar.

mbl.is
