Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 19:51

Elías og félagar á toppi Evrópudeildarinnar

Elías Rafn Ólafsson.
Elías Rafn Ólafsson. mbl.is/Ólafur Árdal

Elías Rafn Ólafsson stóð á milli stanganna hjá Midtjylland þegar liðið lagði Celtic að velli, 3:1, í 4. umferð Evrópudeildarinnar í fótbolta í Herning en Midtjylland er í efsta sæti deildarinnar með 12 stig eða fullt hús stiga eftir fyrstu fjórar umferðirnar.

Sverrir Ingi Ingason og liðsfélagar hans í Panthinaikos gerðu góða ferð til Malmö í Svíþjóð og unnu nauman sigur, 1:0 en  Sverrir Ingi var varamaður hjá Panathinaikos.

Daníel Tristan Guðjohnsen tók út leikbann hjá Malmö og Arnór Sigurðsson er meiddur en Malmö er í 33. sætinu með 1 stig á meðan Panathinaikos er með 6 stig í 12. sætinu.

Lille tapaði í Serbíu

Hákon Arnar Haraldsson kom inn á sem varamaður á 81. mínútu hjá Lille þegar liðið tapaði fyrir Rauðu stjörnunni í Belgrade, 1:0, en Lille er í 15. sætinu með 6 stig.

Kolbeinn Birgir Finnsson var varamaður hjá Utrecht sem gerði jafntefli við Porto, 1:1, í Utrecht en hollenska liðið er með 1 stig í 32. sæti deildarinnar.

Þá gerði Nottingham Forest markalaust jafntefli við Sturm Graz í Graz en Nottingham Forest er með 5 stig í 19. sætinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ný 114 km byggðalína um Húnavatnssýslur „Risafréttir fyrir atvinnuuppbyggingu á Norðurlandi“ Ók röngum megin: Hvorugur í belti í banaslysi Væntingarnar miklar og fallið gæti orðið hátt
Fleira áhugavert
Ríkislögreglustjóri birtir gögnin: „Atvikið“ rýrt traust Kristrún: Ekki hægt að gera allt fyrir alla Enski boltinn fær að fara í gegnum kerfi Símans „Ætlað að verða bygging á heimsvísu“