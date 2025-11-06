Elías og félagar á toppi Evrópudeildarinnar

Elías Rafn Ólafsson stóð á milli stanganna hjá Midtjylland þegar liðið lagði Celtic að velli, 3:1, í 4. umferð Evrópudeildarinnar í fótbolta í Herning en Midtjylland er í efsta sæti deildarinnar með 12 stig eða fullt hús stiga eftir fyrstu fjórar umferðirnar.
Sverrir Ingi Ingason og liðsfélagar hans í Panthinaikos gerðu góða ferð til Malmö í Svíþjóð og unnu nauman sigur, 1:0 en Sverrir Ingi var varamaður hjá Panathinaikos.
Daníel Tristan Guðjohnsen tók út leikbann hjá Malmö og Arnór Sigurðsson er meiddur en Malmö er í 33. sætinu með 1 stig á meðan Panathinaikos er með 6 stig í 12. sætinu.
Hákon Arnar Haraldsson kom inn á sem varamaður á 81. mínútu hjá Lille þegar liðið tapaði fyrir Rauðu stjörnunni í Belgrade, 1:0, en Lille er í 15. sætinu með 6 stig.
Kolbeinn Birgir Finnsson var varamaður hjá Utrecht sem gerði jafntefli við Porto, 1:1, í Utrecht en hollenska liðið er með 1 stig í 32. sæti deildarinnar.
Þá gerði Nottingham Forest markalaust jafntefli við Sturm Graz í Graz en Nottingham Forest er með 5 stig í 19. sætinu.