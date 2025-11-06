Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 19:16

Endurkoma í kortunum hjá Erik ten Hag

Erik ten Hag.
Erik ten Hag. AFP/Oli Scarff

Hollenski knattspyrnustjórinn Erik ten Hag er að öllum líkindum að taka aftur við hollenska úrvalsdeildarfélaginu Ajax.

Það er hollenski miðillinn AD sem greinir frá þessu en ten Hag, sem er 55 ára gamall, stýrði liðinu frá 2018 til ársins 2022.

Rekinn frá stórliðinu
Rekinn frá stórliðinu

John Heitinga var sagt upp störfum sem stjóra liðsins í dag eftir tap gegn Galatasaray í Meistaradeildinni í Amsterdam í gær, 3:0.

Ten Hag gerði Ajax þrívegis að Hollandsmeisturum og þá fór liðið alla leið í undanúrslit Meistaradeildarinnar undir hans stjórn en liðið er sem stendur í fjórða sæti úrvalsdeildarinnar.

Ten Hag stýrði síðast Bayer Leverkusen í þýsku 1. deildinni en var sagt upp störfum í byrjun september eftir einungis tvo leiki. Þar áður stýrði hann Manchester United frá 2022 til ársins 2024.

