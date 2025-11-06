Freyr orðinn pirraður á eigin leikmanni?

Markvörðurinn Matias Dyngeland hefur gert sig sekan um nokkur slæm mistök í marki Íslendingaliðsins Brann í undanförnum leikjum.
Gaf hann t.d. tvö mörk á móti Bryne í 2:1-tapi síðastliðinn sunnudag og hefur verið gagnrýndur harðlega. Freyr Alexandersson, þjálfari Brann, var spurður af VG hvort Dyngeland væri nægilega góður fyrir Brann.
„Dyngeland er góður í löppunum og það verður mjög mikilvægt á móti Bologna. Auðvitað viljum við samt ekki að markverðir séu að gera svona mistök,“ sagði Freyr en Brann mætir Bologna frá Ítalíu í Evrópudeildinni í kvöld og Dyngeland verður í marki.
„Hann undirbýr sig alltaf vel og veit í hverju hann er góður og líka í hverju hann er ekki eins góður. Það er dýrt þegar markverðir og miðverðir gera mistök en við höldum áfram,“ bætti Freyr við.
Vegard Leikvoll Moberg, fyrrverandi leikmaður Bodø/Glimt, ræddi ummælin hjá Frey í BT í Noregi og fannst hann ekki sérlega sannfærandi í vörn sinni í garð Dyngelands.
„Ég túlkaði ummælin þannig að hann mætti ekki gera fleiri mistök. Það er nóg komið. Freyr hefði getað verndað Dyngeland mun meira. Það er alveg ljóst að markvörðurinn hefur pirrað hann að undanförnu,“ sagði Moberg.