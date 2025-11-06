Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 11:29

Heimsmeistari nýr stjóri Mikaels

Daniele De Rossi heimsótti Ísland á síðasta ári.
Daniele De Rossi heimsótti Ísland á síðasta ári. Ljósmynd/Sarah Felberbaum

Ítalinn Daniele De Rossi hefur verið ráðinn nýr knattspyrnustjóri karlaliðs Genoa í knattspyrnu. Landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson er leikmaður Genoa.

Frá þessu er greint á Sky Sport á Ítalíu.

Frakkanum Patrick Vieira var vikið frá störfum sem knattspyrnustjóri Genoa í síðasta mánuði eftir slæma byrjun á tímabilinu, en liðið er í fallsæti í ítölsku A-deildinni.

De Rossi var síðast stjóri uppeldisfélags síns Roma á síðasta ári og hafði þar á undan stýrt liði SPAL. Á leikmannaferlinum varð hann meðal annars heimsmeistari með ítalska landsliðinu árið 2006.

mbl.is
