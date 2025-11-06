Heimsmeistari nýr stjóri Mikaels

Ítalinn Daniele De Rossi hefur verið ráðinn nýr knattspyrnustjóri karlaliðs Genoa í knattspyrnu. Landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson er leikmaður Genoa.
Frá þessu er greint á Sky Sport á Ítalíu.
Frakkanum Patrick Vieira var vikið frá störfum sem knattspyrnustjóri Genoa í síðasta mánuði eftir slæma byrjun á tímabilinu, en liðið er í fallsæti í ítölsku A-deildinni.
De Rossi var síðast stjóri uppeldisfélags síns Roma á síðasta ári og hafði þar á undan stýrt liði SPAL. Á leikmannaferlinum varð hann meðal annars heimsmeistari með ítalska landsliðinu árið 2006.