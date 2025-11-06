Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 14:54

„Held að ég sé nefbrotinn“

Carlos Forbs og Eric García í leiknum í Brugge í …
Carlos Forbs og Eric García í leiknum í Brugge í gærkvöldi. AFP/Nicolas Tucat

Spænski knattspyrnumaðurinn Eric García, varnarmaður Barcelona, fór alblóðugur af velli undir lok leiks gegn Club Brugge í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í gærkvöldi.

García skallaði boltann frá en skall svo með nefið í hnakkann á Rome Vermant, leikmanni Club Brugge. Hann lá eftir og þegar García steig aftur upp fossblæddi úr nefinu á honum.

„Ég held að ég sé nefbrotinn,“ sagði hann í samtali við Movistar og ræddi svo nánar um leikinn, sem endaði með jafntefli, 3:3.

„Þeir sköpuðu sér fjölda hættulegra færa þegar þeir sneru vörn í sókn. Eftir tvær sendingar voru þeir komnir í vítateiginn okkar.

Ég held ekki að það sé varnarlínunni að kenna. Við sækjum gegn öllum og verjumst gegn öllum. Við töpum boltanum á hættulegum stöðum, sem er andstæðingnum til happa, og það er nokkuð sem við þurfum að minnka,“ bætti García við.

