Spænski knattspyrnumaðurinn Eric García, varnarmaður Barcelona, fór alblóðugur af velli undir lok leiks gegn Club Brugge í deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu í gærkvöldi.
García skallaði boltann frá en skall svo með nefið í hnakkann á Rome Vermant, leikmanni Club Brugge. Hann lá eftir og þegar García steig aftur upp fossblæddi úr nefinu á honum.
„Ég held að ég sé nefbrotinn,“ sagði hann í samtali við Movistar og ræddi svo nánar um leikinn, sem endaði með jafntefli, 3:3.
„Þeir sköpuðu sér fjölda hættulegra færa þegar þeir sneru vörn í sókn. Eftir tvær sendingar voru þeir komnir í vítateiginn okkar.
Ég held ekki að það sé varnarlínunni að kenna. Við sækjum gegn öllum og verjumst gegn öllum. Við töpum boltanum á hættulegum stöðum, sem er andstæðingnum til happa, og það er nokkuð sem við þurfum að minnka,“ bætti García við.