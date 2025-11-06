Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 22:09

Hrun hjá liðsfélögum Gísla - Lundúnaliðið vann

Ismaila Sarr skoraði tvö.
Crystal Palace frá Englandi hafði betur gegn hollenska liðinu AZ Alkmaar í Sambandsdeild Evrópu í fótbolta, 3:1, á heimavelli í kvöld. Palace er í níunda sæti deildarinnar með sex stig eftir þrjá leiki. AZ er með þrjú stig.

Maxence Lacroix kom Palace yfir á 22. mínútu og Ismaïla Sarr tvöfaldaði forskotið í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Sven Mijnans minnkaði muninn á 54. mínútu en Sarr gerði sitt annað mark þremur mínútum síðar og þar við sat.

Gísli Gottskálk Þórðarson var allan tímann á bekknum hjá Lech Poznan frá Póllandi sem tapaði fyrir Rayo Vallecano frá Spáni á útivelli, 3:2.

Luis Palma og Antoni Kozubal komu Poznan í 2:0 í fyrri hálfleik en þeir Isi Palazón, Jorge de Frutos og Álvaro Garcia svöruðu fyrir Vallecano. García skoraði sigurmarkið í uppbótartíma.

Lech Poznan er í 23. sæti með þrjú stig. Vallecano er í sjötta sæti með sjö.

