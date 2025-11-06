Íslendingaliðið með fullt hús stiga

Logi Tómasson átti góðan leik fyrir Samsunspor þegar liðið vann öruggan sigur gegn Hamrun í 3. umferð Sambandsdeildarinnar í fótbolta í Samsunspor í kvöld.
Leiknum lauk með 3:0-sigri Samsunspor og lék Logi fyrstu 80. mínútur leiksins en tyrkneska liðið er með fullt hús stiga eða 9 stig í efsta sæti deildarinnar.
Guðmundur Þórarinsson kom inn á sem varamaður á 88. mínútu hjá Noah þegar liðið tapaði fyrir Sigma Olomouc í Abovyan, 2:1, en Noah er í 15. sætinu með 4 stig.
Albert Guðmundsson var utan hóps hjá Fiorentina þegar liðið tapaði fyrir Mainz í Þýskalandi, 2:1, en Fiorentina er í 5. sætinu með 6 stig.
Þá var Kjartan Már Kjartansson utan hóps hjá Aberdeen þegar liðið gerði markalaust jafntefli við AEK Larnaca á Kýpur en Aberdeen er með 1 stig í 32. sætinu.