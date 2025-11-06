Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 22:00

Íslendingaliðið náði í góð úrslit á Ítalíu

Eggert Aron Guðmundsson, lengst til vinstri, í leiknum í kvöld.
Eggert Aron Guðmundsson, lengst til vinstri, í leiknum í kvöld. AFP/Alberto Pizzoli

Íslendingaliðið Brann náði í sterkt jafntefli, 0:0, á útivelli gegn ítalska liðinu Bologna í Evrópudeildinni í fótbolta í kvöld. Brann er í 11. sæti deildarinnar með sjö stig eftir fjóra leiki.

Grikkinn Charalampos Lykogiannis fékk beint rautt spjald á 23. mínútu hjá Bologna en þrátt fyrir liðsmuninn tókst Brann ekki að skora.

Aston Villa vann á heimavelli.
Aston Villa vann á heimavelli. AFP/Oli Scarff

Eggert Aron Guðmundsson lék allan leikinn með Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar. Sævar Atli Magnússon er meiddur.

Enska liðið Aston Villa sigraði Maccabi Tel-Aviv frá Ísrael, 2:0. Hollensku landsliðsmennirnir Ian Maatsen og Donyell Malen skoruðu mörk Villa, sem er í sjötta sæti með níu stig.

Önnur úrslit:
Rangers 0:2 Roma
Real Betis 2:0 Lyon
Braga 3:4 Genk
PAOK 4:0 Young Boys
Viktoria Plzen 0:0 Fenerbahce
Ferencváros 3:1 Ludogorets
Stuttgart 2:0 Feyenoord

mbl.is
