Íslendingaliðið náði í góð úrslit á Ítalíu

Íslendingaliðið Brann náði í sterkt jafntefli, 0:0, á útivelli gegn ítalska liðinu Bologna í Evrópudeildinni í fótbolta í kvöld. Brann er í 11. sæti deildarinnar með sjö stig eftir fjóra leiki.
Grikkinn Charalampos Lykogiannis fékk beint rautt spjald á 23. mínútu hjá Bologna en þrátt fyrir liðsmuninn tókst Brann ekki að skora.
Eggert Aron Guðmundsson lék allan leikinn með Brann, sem Freyr Alexandersson þjálfar. Sævar Atli Magnússon er meiddur.
Enska liðið Aston Villa sigraði Maccabi Tel-Aviv frá Ísrael, 2:0. Hollensku landsliðsmennirnir Ian Maatsen og Donyell Malen skoruðu mörk Villa, sem er í sjötta sæti með níu stig.
Önnur úrslit:
Rangers 0:2 Roma
Real Betis 2:0 Lyon
Braga 3:4 Genk
PAOK 4:0 Young Boys
Viktoria Plzen 0:0 Fenerbahce
Ferencváros 3:1 Ludogorets
Stuttgart 2:0 Feyenoord