Landsliðskonan á meðal þeirra efnilegustu

Sædís Rún Heiðarsdóttir í leik með íslenska landsliðinu gegn því …
Sædís Rún Heiðarsdóttir í leik með íslenska landsliðinu gegn því norðurírska í síðasta mánuði. Ljósmynd/Alex Nicodim

Sædís Rún Heiðarsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu og leikmaður Vålerenga, er á meðal fimm efnilegustu leikmanna norsku úrvalsdeildarinnar á tímabilinu.

Sædís Rún, sem er 21 árs, er tilnefnd sem efnilegasti leikmaður Noregs af NISO, miðstöð norskra íþróttamanna.

Hún hefur verið í stóru hlutverki hjá Vålerenga undanfarin tvö tímabil, allt frá því Sædís Rún gekk til liðs við félagið frá Stjörnunni fyrir tímabilið 2024.

Vonarstjarna Noregs á listanum

Á meðal þeirra fimm leikmanna sem eru tilnefndir ásamt henni er Signe Gaupset, sóknartengiliður Brann sem skoraði tvívegis gegn Íslandi á EM 2025 í Sviss í sumar.

Hinir leikmennirnir eru Synne Aunehaugen og Karna Sæther Södahl hjá Rosenborg og Thea Kyvåg hjá Lilleström.

