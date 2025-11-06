Landsliðskonan á meðal þeirra efnilegustu

Sædís Rún Heiðarsdóttir, landsliðskona í knattspyrnu og leikmaður Vålerenga, er á meðal fimm efnilegustu leikmanna norsku úrvalsdeildarinnar á tímabilinu.
Sædís Rún, sem er 21 árs, er tilnefnd sem efnilegasti leikmaður Noregs af NISO, miðstöð norskra íþróttamanna.
Hún hefur verið í stóru hlutverki hjá Vålerenga undanfarin tvö tímabil, allt frá því Sædís Rún gekk til liðs við félagið frá Stjörnunni fyrir tímabilið 2024.
Á meðal þeirra fimm leikmanna sem eru tilnefndir ásamt henni er Signe Gaupset, sóknartengiliður Brann sem skoraði tvívegis gegn Íslandi á EM 2025 í Sviss í sumar.
Hinir leikmennirnir eru Synne Aunehaugen og Karna Sæther Södahl hjá Rosenborg og Thea Kyvåg hjá Lilleström.