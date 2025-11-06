Leikmaður stórliðs látinn 24 ára

Ruðningsleikmaðurinn Marshawn Kneeland er látinn aðeins 24 ára að aldri en hann var leikmaður stórliðs Dallas Cowboys í NFL-deildinni.
Hann lék síðast með Dallas aðfaranótt þriðjudags og skoraði í 27:17-tapi á heimavelli gegn Arizona Cardinals.
Þrátt fyrir að vera varnarmaður skoraði hann snertimark í leiknum eftir að vörn Dallas varði vallarmarkstilraun hjá Arizona.
Dánarörsök hefur ekki verið gefin út að svo stöddu en Dallas Cowboys minntist leikmannsins í yfirlýsingu sem félagið sendi frá sér í dag, þar sem kemur fram að hann hafi verið elskaður af liðsfélögum sínum.