Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 16:20

Rekinn frá stórliðinu

John Heitinga fékk reisupassann í dag.
John Heitinga fékk reisupassann í dag. AFP/Maurice van Steen

Hollenska knattspyrnufélagið Ajax hefur rekið John Heitinga frá störfum sem knattspyrnustjóra karlaliðsins.

Hann stýrði Ajax í síðasta skipti í 3:0-tapi á heimavelli gegn Galatasaray frá Tyrklandi í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi. Eftir leikinn var Ajax aðeins með einn sigur í síðustu sjö leikjum.

Þrátt fyrir það er liðið í fjórða sæti hollensku deildarinnar, átta stigum á eftir toppliðunum Feyenoord og PSV. Liðið er þó stigalaust í Meistaradeildinni.

Erik ten Hag hefur verið orðaður við starfið en hann var stjóri Ajax áður en hann tók við Manchester United árið 2022.

Hann gerði Ajax þrívegis að hollenskum meistara og fór alla leið í undanúrslit Meistaradeildarinnar.

mbl.is
