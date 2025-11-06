Sakaður um stuðning við glæpagengi

Grikkinn Evangelos Marinakis, eigandi knattspyrnufélaganna Nottingham Forest og Olympiacos, er þessa dagana fyrir rétti í heimalandinu eftir að hafa verið ákærður fyrir að hvetja til ofbeldis með yfirlýsingum gegn yfirvöldum og að styðja við glæpasamtök á milli 2019 og 2024.
Málið lýtur að andláti George Lyngeridis, 31 árs óeirðalögregluþjóns sem varð fyrir flugeldi og lést af sárum sínum. Hann var þá við störf þegar óeirðir brutust út í Aþenu í tengslum við viðureign erkifjendanna Olympiacos og Panathinaikos í blaki kvenna árið 2023.
Í samtali við breska ríkisútvarpið segir lögfræðingur Marinakis að ásakanirnar í garð skjólstæðings síns eigi ekki við nein rök að styðjast.
Auk Marinakis eru fjórir aðrir stjórnarmenn Olympiacos sakaðir um það sama. Um umfangsmikið dómsmál er að ræða þar sem alls 142 stuðningsmenn liðsins þurfa einnig að mæta fyrir rétt.
Stuðningsmönnunum er gefið að sök að vera meðlimir glæpasamtaka og að valda lífshættulegum sprengingum á íþróttaviðburðum. Sjö þeirra eru ákærðir fyrir að stjórna glæpasamtökunum.
Allir sjö neita sök. Vegna umfangs málsins er þess vænst að réttarhöldin muni vara í nokkra mánuði. Um 200 manns munu bera vitni í málinu.