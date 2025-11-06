Skoraði í öðrum leiknum í röð í Þýskalandi

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir var á skotskónum fyrir RB Leipzig þegar liðið tók á móti Jena í 9. umferð þýsku 1. deildarinnar í fótbolta í Leipzig í kvöld.
Leiknum lauk með 2:0-sigri Leipzig en Emilía kom Leipzig yfir með marki á 20. mínútu. Þetta var annar leikurinn í röð sem hún skorar í og hennar annað mark á tímabilinu.
Leipzig er í áttunda sæti deildarinnar með 13 stig, 12 stigum minna en topplið Bayern München.
Þá lék Ingibjörg Sigurðardóttir fyrstu 79. mínúturnar með Freiburg þegar liðið tapaði fyrir Hoffenheim í Hoffenheim, 2:1, en Freiburg er með 13 stig í sjöunda sætinu.