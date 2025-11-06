Íþróttir | Fótbolti | mbl | 6.11.2025 | 20:07

Skoraði í öðrum leiknum í röð í Þýskalandi

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir.
Emilía Kiær Ásgeirsdóttir. Ljósmynd/Alex Nicodim

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir var á skotskónum fyrir RB Leipzig þegar liðið tók á móti Jena í 9. umferð þýsku 1. deildarinnar í fótbolta í Leipzig í kvöld.

Leiknum lauk með 2:0-sigri Leipzig en Emilía kom Leipzig yfir með marki á 20. mínútu. Þetta var annar leikurinn í röð sem hún skorar í og hennar annað mark á tímabilinu.

Leipzig er í áttunda sæti deildarinnar með 13 stig, 12 stigum minna en topplið Bayern München.

Þá lék Ingibjörg Sigurðardóttir fyrstu 79. mínúturnar með Freiburg þegar liðið tapaði fyrir Hoffenheim í Hoffenheim, 2:1, en Freiburg er með 13 stig í sjöunda sætinu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Starfsfólkið flýr til annarra sveitarfélaga Ríkislögreglustjóri birtir gögnin: „Atvikið“ rýrt traust Fékk gögnin frá Sigríði Björk um miðnætti „Risafréttir fyrir atvinnuuppbyggingu á Norðurlandi“
Fleira áhugavert
Veit ekki enn hvað „Landsréttur var að reykja“ Starfsfólkið flýr til annarra sveitarfélaga Ný 114 km byggðalína um Húnavatnssýslur Fagnar tillögu um móttökudeildir en vill ganga lengra