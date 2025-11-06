Tjáði sig um samanburðinn við Orra Stein

Knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason hefur svo sannarlega skotist hratt upp á stjörnuhimininn en hann er samningsbundinn Danmerkurmeisturum FC Köbenhavn í Kaupmannahöfn.
Framherjinn, sem er einungis 17 ára gamall, gekk til liðs við danska félagið síðasta sumar og lék sinn fyrsta leik fyrir félagið gegn Silkeborg á útivelli þann 17. október þegar hann kom inn á sem varamaður í hálfleik. Leiknum lauk með sigri Silkeborgar, 3:1, en Viktor lagði upp mark Köbenhavn í leiknum.
Fjórum dögum síðar skrifaði hann sig svo í sögubækurnar þegar hann varð yngsti Íslendingurinn til þess að skora í Meistaradeildinni en það gerði hann i 4:2-tapi gegn Borussia Dortmund á Parken í Kaupmannahöfn eftir að hafa komið inn á sem varamaður á 75. mínútu. Hann er jafnframt þriðji yngsti markaskorarinn í sögu keppninnar en hann var 17 ára og 113 daga gamall þegar hann skallaði boltann í netið gegn Dortmund.
„Síðustu dagar hafa verið mjög skemmtilegir,“ sagði Viktor Bjarki í samtali við Morgunblaðið.
Margir Íslendingar hafa farið hamförum með FC Köbenhavn á undanförnum árum og ber þar hæst landsliðsmennina Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson og Orra Stein Óskarsson en margir stuðningsmenn danska félagsins hafa líkt Viktori við Orra Stein að undanförnu.
„Þetta er félag sem vill spila á ungum og efnilegum leikmönnum og það er ein stærsta ástæðan fyrir því að ég ákvað að ganga til liðs við Köbenhavn til að byrja með. Þeir Íslendingar sem voru hérna á undan mér fengu allir tækifæri með liðinu og þeir bættu sig líka mikið sem fótboltamenn meðan á dvöl þeirra stóð. Þeir settu ákveðin fordæmi og sýndu manni líka að það er allt hægt í þessu.
Að vera líkt við Orra Stein er svo auðvitað mikill heiður fyrir mig persónulega. Orri gerði magnaða hluti fyrir þetta félag og er mjög vinsæll hjá stuðningsmönnum Köbenhavn, þrátt fyrir að vera að spila á Spáni í dag. Hann stóð sig vel hérna og tók stórt skref á sínum ferli eftir dvöl sína hérna og vonandi get ég leikið það eftir líka.“
