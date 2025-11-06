Tveir meiddir í hópnum hjá Heimi

Heimir Hallgrímsson, þjálfari írska karlalandsliðsins í knattspyrnu, hefur tilkynnt 25-manna landsliðshóp fyrir heimaleik gegn Portúgal og útileik gegn Ungverjalandi í undankeppni HM 2026 síðar í mánuðinum.
Leikirnir eru mikilvægir fyrir Íra, sem eiga veika von um að tryggja sér sæti í umspili. Athygli vekur að tveir af leikmönnunum sem skipa hópinn eru að glíma við meiðsli.
Þeir eru Evan Ferguson, sóknarmaður Roma, sem meiddist á ökkla fyrir rúmri viku síðan og Mark Sykes, miðjumaður Bristol City, sem enska félagið gaf út að myndi missa af næstu tveimur leikjum liðsins eftir að hafa fengið skurð á fót sinn í leik liðsins á þriðjudagskvöld.
Bandaríkjamaðurinn Kevin O’Toole, leikmaður New York City, er þá valinn í landsliðið í fyrsta sinn en hann er gjaldgengur í írska landsliðið í gegnum afa sinn.
Landsliðshópurinn:
Markmenn: Caoimhín Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton)
Varnarmenn: Séamus Coleman (Everton), Jake O'Brien (Everton), Dara O'Shea (Ipswich Town), Nathan Collins (Brentford), Liam Scales (Celtic), John Egan (Hull City), Ryan Manning (Southampton), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers), Kevin O'Toole (New York City)
Miðjumenn: Josh Cullen (Burnley), Jack Taylor (Ipswich Town), Jayson Molumby (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Southampton), Conor Coventry (Charlton Athletic), Mark Sykes (Bristol City), Andrew Moran (Los Angeles FC)
Sóknarmenn: Evan Ferguson (Roma), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Adam Idah (Swansea City), Mikey Johnston (West Bromwich Albion), Chiedozie Ogbene (Sheffield United), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir).