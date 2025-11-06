Útskýrir af hverju hann mætti ekki í útför Jota

Portúgalski knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo var ekki viðstaddur útför samlanda síns Diogo Jota í sumar.
Jota lést í bílslysi á Spáni þann 3. júlí í sumar ásamt bróður sínum André Silva en Jota var einungis 28 ára gamall þegar hann lést.
Knattspyrnuheimurinn var í sárum eftir fráfall bræðranna en Jota og Cristiano Ronaldo voru liðsfélagar í portúgalska landsliðinu þar sem Ronaldo hefur verið fyrirliði frá árinu 2008.
Ronaldo var harðlega gagnrýndur í sumar fyrir það að mæta ekki í útför liðsfélaga síns en allir liðsfélagar hans í portúgalska landsliðinu voru viðstaddir útförina í Porto, sem og liðsfélagar hans hjá Liverpool.
„Það eru tvær ástæður fyrir því að ég mætti ekki í jarðaför Jota,“ sagði Ronaldo í hlaðvarpsþætti Piers Morgan.
„Fólk gagnrýndi mig harðlega fyrir að mæta ekki í útförina en ég hef mínar ástæður. Gagnrýnin hafði engin áhrif á mig, ég er með hreina samvisku því ég breytti rétt í þessum aðstæðum,“ sagði Ronaldo.
„Í fyrsta lagi þá lofaði ég sjálfum mér því að fara aldrei aftur í kirkjugarð eftir að faðir minn lést. Í öðru lagi þá skapast alltaf ákveðin sirkus, hvert sem ég fer. Ef ég hefði mætt í útförina hefði útförin allt í einu byrjað að snúast um mig, ekki fjölskyldu Jota, og ég vildi það alls ekki.
Fólk mun eflaust alltaf gagnrýna mig fyrir að mæta ekki en ég er vanur því og þetta hefur engin áhrif á mig. Ég þurfti ekki að fara svo að fólk gæti séð að ég mætti í útförina. Þegar að ég fékk fréttir af andláti hans þá grét ég.
Hann var frábær manneskja og góður vinur. Við upplifðum ótrúleg augnablik saman. Ég ræddi og hitti fjölskylduna hans og gerði allt sem í mínu valdi stóð til þess að styðja við bakið á henni á þessum erfiðu tímum,“ bætti Ronaldo við.