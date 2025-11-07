Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.11.2025 | 9:48

700 lögregluþjónar og ellefu handteknir

Mótmælandi fyrir framan stærðarinnar palestínskan fána fyrir utan Villa Park …
Mótmælandi fyrir framan stærðarinnar palestínskan fána fyrir utan Villa Park í gærkvöldi. AFP/Henry Nicholls

Gífurlegur viðbúnaður lögreglu var fyrir utan Villa Park í Birmingham í gærkvöldi vegna leiks Aston Villa og Maccabi Tel Aviv frá Ísrael í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í knattspyrnu karla.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að yfir 700 lögregluþjónar hafi verið á svæðinu vegna mótmæla margra hundruð manna. Alls voru 11 handteknir í aðgerðunum.

Ísraelska félagið myndi ekki þiggja miða
Ísraelska félagið myndi ekki þiggja miða

Tekin var ákvörðun um að banna stuðningsmönnum Maccabi Tel Aviv að vera viðstaddir leikinn, sem Villa vann 2:0.

Mótmælendum mótmælt

Það breytti því ekki að fjöldi mótmælenda hliðhollir Palestínu voru á svæðinu. Einnig var nokkuð um stuðningsmenn Ísraels, sem mættu til þess að mótmæla mótmælum stuðningsmanna Palestínu.

„Við sjáum oft um löggæslu á knattspyrnuleikjum og sömuleiðis á mótmælum. Við fáumst við alls kyns samkomur þar sem eitthvað gæti gerst en áhuginn og áhyggjurnar af þessum tiltekna leik eru svo sannarlega fordæmalausar,“ sagði Tom Joyce yfirlögregluþjónn við breska ríkisútvarpið.

