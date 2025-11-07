Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.11.2025 | 19:20

Ævintýrasigur hjá Aroni

Aron Einar Gunnarsson er á leið til Bakú með íslenska …
Aron Einar Gunnarsson er á leið til Bakú með íslenska landsliðinu. Ljósmynd/Alex Nicodim

Aron Einar Gunnarsson og samherjar í Al Gharafa náðu fjögurra stiga forskoti í úrvalsdeild fótboltans í Katar í kvöld þegar þeir sneru tapi í sigur á ævintýralegan hátt.

Al Gharafa tók á móti Qatar SC í toppslag deildarinnar og missti mann af velli með rautt spjald undir lok fyrri hálfleiks. Strax í kjölfarið fékk liðið á sig mark og var því undir í hálfleik og manni færri.

Aron og félagar náðu þó að jafna metin úr vítaspyrnu á 60. mínútu en alsírski landsliðsmaðurinn Yacine Brahimi skoraði úr henni.

Á 90. mínútu leiksins skoraði svo Senegalinn Seydou Sano sigurmark Al Gharafa, 2:1.

Aron lék á miðjunni hjá Al Gharafa og var skipt af velli á 82. mínútu leiksins.

Al Gharafa hefur nú 22 stig á toppi deildarinnar en Shamal er með 18 stig og Qatar SC 17 í þriðja sætinu.

Aron fer nú á móts við íslenska landsliðið sem kemur saman í Bakú í Aserbaídsjan á mánudag fyrir leikina þar og gegn Úkraínu í Varsjá í undankeppni heimsmeistaramótsins en þeir fara fram 13. og 16. nóvember.

