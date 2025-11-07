Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.11.2025 | 15:07

Albert fær nýjan stjóra

Albert Guðmundsson og Lautaro Martínez eigast við í leik Fiorentina …
Albert Guðmundsson og Lautaro Martínez eigast við í leik Fiorentina og Inter Mílanó í síðasta mánuði. AFP/Piero Cruciatti

Ítalska knattspyrnufélagið Fiorentina hefur ráðið Ítalann Paolo Vanoli sem nýjan knattspyrnustjóra karlaliðsins, sem landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson leikur með.

Vanoli tekur við starfinu af Stefano Pioli sem var látinn taka pokann sinn í vikunni eftir afleita byrjun á tímabilinu en Fiorentina er á botni ítölsku A-deildarinnar með aðeins fjögur stig eftir tíu leiki.

Albert mætti í Landsrétt í morgun
Frétt af mbl.is

Albert lék ekki með Fiorentina í 2:1-tapi fyrir þýska liðinu Mainz í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar í gærkvöldi þar sem hann var staddur hér á landi.

Missti af leik gærkvöldsins

Albert var viðstaddur aðalmeðferð í máli sínu í Landsrétti undanfarna tvo daga.

Hann var sýknaður af ákæru um nauðgun í héraði í október á síðasta ári en dómnum var áfrýjað til Landsréttar.

Albert er nú kominn aftur til Flórens og á Fiorentina fyrir höndum fallbaráttuslag við Genoa, sem Mikael Egill Ellertsson leikur með, í deildinni á sunnudag og verður það fyrsti leikur Vanoli við stjórnvölinn.

mbl.is
