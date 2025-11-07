Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.11.2025 | 20:09 | Uppfært 21:36

Lagði upp mark í Íslendingaleik

Guðlaugur Victor Pálsson kom til liðs við Horsens í ágúst.
Guðlaugur Victor Pálsson kom til liðs við Horsens í ágúst. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Landsliðsmaðurinn Guðlaugur Victor Pálsson lagði upp mark í kvöld þegar lið hans, Horsens, vann útisigur á Kolding í Íslendingaslag í dönsku B-deildinni í knattspyrnu, 3:1.

Guðlaugur Victor var maðurinn á bak við mark sem Sebastian skoraði á 19. mínútu og kom Horsens í 2:0.

Hann lék allan leikinn í vörn Horsens og Jóhannes Kristinn Bjarnason kom inn á sem varamaður hjá Kolding á 57. mínútu. Ari Leifsson var ekki í leikmannahópi Kolding en hann hefur glímt við meiðsli.

Horsens er nú í þriðja sæti í hnífjafnri deild með 25 stig, á eftir Hilleröd með 29 og Lyngby sem er með 26 stig. Kolding situr eftir í sjöunda sætinu með 22 stig.

Guðlaugur Victor er á leið til Bakú í Aserbaídsjan þar sem íslenska landsliðið kemur saman á mánudag fyrir leikina gegn Aserbaídsjan og Úkraínu í undankeppni HM.

mbl.is
