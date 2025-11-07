Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.11.2025 | 21:04

Landsliðsmaðurinn rekinn af velli

Kristian Nökkvi Hlynsson fékk rauða spjaldið í kvöld.
Landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson var rekinn af velli í kvöld þegar lið hans, Twente, gerði markalaust jafntefli við Telstar í hollensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

Kristian lék allan tímann á miðjunni hjá Twente en í uppbótartíma leiksins var honum sýnt gula spjaldið í tvígang, það seinna á sjöundu og síðustu mínútu viðbótarinnar, og þar með fór rauða spjaldið á loft.

Hann verður því í banni í fyrsta leik eftir landsleikjahléið en Kristian er á leið til Bakú til móts við íslenska landsliðið sem leikur þar gegn Aserbaídsjan næsta fimmtudag.

Twente missti af tveimur dýrmætum stigum á heimavelli í kvöld en liðið er í áttunda sæti með 16 stig, tólf stigum á eftir toppliðum Feyenoord og PSV. Telstar er næstneðst og fékk kærkomið stig á útivelli.

