Landsliðsmaðurinn rekinn af velli

Landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson var rekinn af velli í kvöld þegar lið hans, Twente, gerði markalaust jafntefli við Telstar í hollensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
Kristian lék allan tímann á miðjunni hjá Twente en í uppbótartíma leiksins var honum sýnt gula spjaldið í tvígang, það seinna á sjöundu og síðustu mínútu viðbótarinnar, og þar með fór rauða spjaldið á loft.
Hann verður því í banni í fyrsta leik eftir landsleikjahléið en Kristian er á leið til Bakú til móts við íslenska landsliðið sem leikur þar gegn Aserbaídsjan næsta fimmtudag.
Twente missti af tveimur dýrmætum stigum á heimavelli í kvöld en liðið er í áttunda sæti með 16 stig, tólf stigum á eftir toppliðum Feyenoord og PSV. Telstar er næstneðst og fékk kærkomið stig á útivelli.