Messi sýndur mikill heiður

Argentínska knattspyrnumanninum Lionel Messi var sýndur mikill heiður á miðvikudag þegar Francis Suarez, borgarstjóri Miami í Flórídaríki í Bandaríkjunum, veitti honum lykilinn að borginni.
Suarez heiðraði Messi á American Business Forum, bandaríska viðskiptaþinginu, þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti, Gianni Infantino forseti FIFA og María Corina Machado, handhafi friðarverðlauna Nóbels, voru á meðal viðstaddra.
Ákveðið var að veita Messi lykilinn að borginni fyrir áhrifin sem hann hefur haft innan sem utan vallar í Suður-Flórída. Messi gekk til liðs við Inter Miami árið 2023 og skrifaði nýverið undir nýjan samning sem gildir til loka tímabilsins 2028.
„Þetta er mikill heiður fyrir mig. Við finnum fyrir ást, þakklæti og hamingju að búa í þessari borg. Að fá þessa viðurkenningu er gífurlegur heiður,“ sagði Argentínumaðurinn þegar Suarez veitti honum lykilinn að borginni.