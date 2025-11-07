Íþróttir | Fótbolti | mbl | 7.11.2025 | 19:35

Spilaði loksins heilan leik í stórsigri

Glódís Perla Viggósdóttir er fyrirliði Bayern München.
Glódís Perla Viggósdóttir er fyrirliði Bayern München. AFP/Sebastien Bozon

Sigurganga Þýskalandsmeistara Bayern München hélt áfram í kvöld þegar Glódís Perla Viggósdóttir og samherjar hennar unnu auðveldan sigur á Union Berlín á heimavelli, 4:0.

Glódís, sem er fyrirliði Bayern, lék allan leikinn að þessu sinni en hún hefur verið notuð sparlega undanfarnar vikur og mánuði vegna meiðsla.

Bayern gerði út um leikinn á fyrstu 25 mínútunum en þá skoruðu Linda Dallmann, Pernille Harder og Giulia Gwinn sitt markið hver.

Þegar Berlínarliðið skoraði svo sjálfsmark í byrjun síðari hálfleiks var ljóst að eftirleikurinn yrði afar auðveldur.

Bayern er með 28 stig á toppi þýsku 1. deildarinnar, af 30 mögulegum eftir tíu leiki, en Wolfsburg er með 22 stig í öðru sæti og á leik til góða um helgina.

mbl.is
Fleira áhugavert
Niðrandi ummæli um húðlit ekki í anda hins látna Virðing við hinn látna ekki til Dregur úr uppbyggingu „Við munum nota öll úrræði sem okkur standa til boða“
Fleira áhugavert
Engin ein aðgerð búið til jafnmörg störf „Nei, við áttum sko alls ekki von á þessu“ Seðlabankinn birtir viðmiðið Virðing við hinn látna ekki til