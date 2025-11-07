Spilaði loksins heilan leik í stórsigri

Sigurganga Þýskalandsmeistara Bayern München hélt áfram í kvöld þegar Glódís Perla Viggósdóttir og samherjar hennar unnu auðveldan sigur á Union Berlín á heimavelli, 4:0.
Glódís, sem er fyrirliði Bayern, lék allan leikinn að þessu sinni en hún hefur verið notuð sparlega undanfarnar vikur og mánuði vegna meiðsla.
Bayern gerði út um leikinn á fyrstu 25 mínútunum en þá skoruðu Linda Dallmann, Pernille Harder og Giulia Gwinn sitt markið hver.
Þegar Berlínarliðið skoraði svo sjálfsmark í byrjun síðari hálfleiks var ljóst að eftirleikurinn yrði afar auðveldur.
Bayern er með 28 stig á toppi þýsku 1. deildarinnar, af 30 mögulegum eftir tíu leiki, en Wolfsburg er með 22 stig í öðru sæti og á leik til góða um helgina.