8.11.2025 | 19:20

Bayern tapaði fyrstu stigunum

Harry Kane jafnaði metin fyrir Bayern München í uppbótartíma.
Harry Kane jafnaði metin fyrir Bayern München í uppbótartíma. AFP/Odd Andersen

Bayern München og Union Berlin gerðu 2:2 jafntefli í 10.umferð þýsku 1.deildarinnar í fótbolta í dag. Leikurinn fór fram á Stadion An der Alten Försterei heimavelli Union Berlin.

Eru þetta fyrstu stigin sem Bayern München tapar í deildinni á tímabilinu, en liðið vann fyrstu níu leiki sína. 

Danilho Doekhi skoraði fyrir Union Berlin á 27. mínútu leiksins en Luis Diaz jafnaði ellefu mínútum síðar og var staðan 1:1 í hálfleik.

Doekhi var aftur á ferðinni á 83. mínútu en enski landsliðsframherjinn Harry Kane jafnaði metin í uppbótartíma leiksins og tryggði Bayern München eitt stig.

Þrátt fyrir jafnteflið er Bayern enn með sex stiga forystu á toppnum með 28 stig, en Leipzig eru í 2. sætinu með 22 stig og Dortmund í þriðja sæti með 21 stig.

