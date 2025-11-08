Bayern tapaði fyrstu stigunum

Bayern München og Union Berlin gerðu 2:2 jafntefli í 10.umferð þýsku 1.deildarinnar í fótbolta í dag. Leikurinn fór fram á Stadion An der Alten Försterei heimavelli Union Berlin.
Eru þetta fyrstu stigin sem Bayern München tapar í deildinni á tímabilinu, en liðið vann fyrstu níu leiki sína.
Danilho Doekhi skoraði fyrir Union Berlin á 27. mínútu leiksins en Luis Diaz jafnaði ellefu mínútum síðar og var staðan 1:1 í hálfleik.
Doekhi var aftur á ferðinni á 83. mínútu en enski landsliðsframherjinn Harry Kane jafnaði metin í uppbótartíma leiksins og tryggði Bayern München eitt stig.
Þrátt fyrir jafnteflið er Bayern enn með sex stiga forystu á toppnum með 28 stig, en Leipzig eru í 2. sætinu með 22 stig og Dortmund í þriðja sæti með 21 stig.