8.11.2025 | 15:45

Fanney Inga meistari í Svíþjóð

Fanney Inga Birkisdóttir á landsliðsæfingu.
Fanney Inga Birkisdóttir á landsliðsæfingu. Ljósmynd/Jon Forberg

BK Häcken tryggði sér í dag sigur í sænsku úrvalsdeild kvenna í fótbolta.

Häcken sigraði Djurgården 2:0 á útivelli og eru með fjögurra stiga forskot á Hammarby þegar ein umferð er eftir. Häcken er með 61 stig en Hammarby 57.

Það þýðir að Hammarby getur ekki náð Hcken að stigum en lið Häcken hefur endað í 2.sæti síðustu fjögur tímabil í röð.

Er þetta annar meistaratitill Häcken í sögunni en sá fyrri kom árið 2020.

Fanney Inga Birkisdóttir markvörður sat á bekknum allan tímann hjá hinum nýkrýndu meisturum.

Fanney hefur spilað lítið á leiktíðinni, fjóra deildarleiki, fjóra leiki í sænska bikarnum og einn í Evrópukeppni.

Fanney gekk í raðir Häcken frá Val í október 2024.

Leikmenn Häcken fögnuðu sænska meistaratitlinum í dag.
Leikmenn Häcken fögnuðu sænska meistaratitlinum í dag. Ljósmynd/Bildbyrån
