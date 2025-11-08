Fanney Inga meistari í Svíþjóð

BK Häcken tryggði sér í dag sigur í sænsku úrvalsdeild kvenna í fótbolta.
Häcken sigraði Djurgården 2:0 á útivelli og eru með fjögurra stiga forskot á Hammarby þegar ein umferð er eftir. Häcken er með 61 stig en Hammarby 57.
Það þýðir að Hammarby getur ekki náð Hcken að stigum en lið Häcken hefur endað í 2.sæti síðustu fjögur tímabil í röð.
Er þetta annar meistaratitill Häcken í sögunni en sá fyrri kom árið 2020.
Fanney Inga Birkisdóttir markvörður sat á bekknum allan tímann hjá hinum nýkrýndu meisturum.
Fanney hefur spilað lítið á leiktíðinni, fjóra deildarleiki, fjóra leiki í sænska bikarnum og einn í Evrópukeppni.
Fanney gekk í raðir Häcken frá Val í október 2024.