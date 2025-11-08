Guðmundur tekinn við ÍR

ÍR hefur ráðið Guðmund Guðjónsson sem nýjan þjálfara meistaraflokks kvenna í fótbolta.
Guðmundur tekur við liðinu af Kjartani Stefánssyni og Agli Sigfússyni sem voru látnir fara eftir seinasta tímabil.
Guðmundur er 47 ára og hefur áður þjálfað kvennalið ÍR árin 2016 til 2018 og einnig kvennalið Áltanes í meistaraflokki árið 2021.
Hann hefur einnig talsverða reynslu úr þjálfun yngri flokka hjá ýmsum liðum.
ÍR endaði í 10. sæti 2. deildar kvenna á síðustu leiktíð en nokkur styr hefur staðið um kvennalið ÍR að tímabilinu loknu.
Mikill meirihluti leikmanna ÍR ákváð að hætta hjá félaginu eftir „sinnuleysi, metnaðarleysi og virðingarleysi sem flokknum hefur verið sýnt,“ eins og það var orðað í yfirlýsingu leikmannanna frá því í lok september.