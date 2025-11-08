Íþróttir | Fótbolti | mbl | 8.11.2025 | 12:18

Neymar þarf að skipta um stöðu

Neymar í leik með Santos.
Neymar í leik með Santos. AFP/Nélson Almeida

Carlo Ancelotti valdi ekki Neymar Jr. í brasilíska landsliðið í fótbolta í fjórða sinn síðan hann tók við landsliðinu í sumar.

Hann telur Neymar ekki vera í nógu góðu formi til að spila á kantinum en hann er að spila með Santos í heimalandinu. 

„Ég held að hann þurfi að spila nær miðjunni, ekki sem kantmaður, því kantmenn í nútímafótbolta þurfa að hjálpa mikið í varnarleiknum. Þegar þú spilar meira miðlægt er varnarvinnan mun minni. Mér finnst að svona hæfileikaríkur leikmaður ætti að vera nær markinu, fölsk nía gæti verið frábær staða fyrir hann,“ sagði Ancelotti.

 

mbl.is
