Neymar þarf að skipta um stöðu

Carlo Ancelotti valdi ekki Neymar Jr. í brasilíska landsliðið í fótbolta í fjórða sinn síðan hann tók við landsliðinu í sumar.
Hann telur Neymar ekki vera í nógu góðu formi til að spila á kantinum en hann er að spila með Santos í heimalandinu.
„Ég held að hann þurfi að spila nær miðjunni, ekki sem kantmaður, því kantmenn í nútímafótbolta þurfa að hjálpa mikið í varnarleiknum. Þegar þú spilar meira miðlægt er varnarvinnan mun minni. Mér finnst að svona hæfileikaríkur leikmaður ætti að vera nær markinu, fölsk nía gæti verið frábær staða fyrir hann,“ sagði Ancelotti.