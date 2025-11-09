17 ára tekur kósýkvöld fram yfir samfélagsmiðla

Knattspyrnumaðurinn Viktor Bjarki Daðason hefur svo sannarlega skotist hratt upp á stjörnuhimininn en hann er samningsbundinn Danmerkurmeisturum FC Köbenhavn í Kaupmannahöfn.
Framherjinn, sem er einungis 17 ára gamall, varð á dögunum yngsti Íslendingurinn til þess að skora í Meistaradeildinni en það gerði hann í 4:2-tapi gegn Borussia Dortmund í 3. umferð keppninnar á Parken í Kaupmannahöfn.
Hann er jafnframt þriðji yngsti markaskorarinn í sögu keppninnar en hann var 17 ára og 113 daga gamall þegar hann skallaði boltann í netið gegn Dortmund.
Þrátt fyrir að vera 17 ára gamall eyðir hann ekki miklum tíma á samfélagsmiðum, ólíkt mörgum jafnöldrum sínum, en framganga hans á knattspyrnuvellinum síðustu vikur hefur verið mikið í sviðsljósinu á samfélagsmiðlinum Instagram sem dæmi.
„Ég skoða þessa samfélagsmiðla mjög takmarkað, bara mjög lítið, og eyði frekar kvöldunum í kósýkvöld fyrir framan sjónvarpið,“ sagði Viktor í samtali við mbl.is.
„Hvað varðar fjölmiðla þá er alltaf ein og ein grein sem maður skoðar en ég reyni að pæla sem minnst í þessu. Þetta eru allt hlutir sem ég get ekki stjórnað. Öll mín einbeiting fer fyrst og fremst í fótboltann og slaka svo á milli æfingu,“ sagði Viktor Bjarki í samtali við mbl.is.
