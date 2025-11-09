Arnór Ingvi: Ringulreið innan félagsins

Arnór Ingvi Traustason landsliðsmaður Íslands í knattspyrnu er í ítarlegu viðtali við sænska fjölmiðilinn fotballskanalen.
Norköpping mætir Gautaborg á útivelli í lokaumferð sænsku deildarinnar í dag.
Arnór sem er 32 ára gamall hefur leikið 67 A-landsleiki fyrir Ísland.
Arnór var í fyrsta landsliðshópi Arnars Gunnlaugssonar og lék í báðum leikjunum gegn Kosovo í mars og var valinn í hópinn fyrir leikina gegn Norður-Írlandi og Skotlandi en spilaði ekki.
„Það hefur verið smá ringulreið í félaginu. Það er ekki bara meðal þjálfaranna heldur um allt félagið. Ég var mjög pirraður eftir síðasta tímabil.
Ég hef ekki verið svona þreyttur í langan tíma. Svo ég þurfti að taka mér nokkurra vikna frí frá fótbolta til að reyna að komast aftur á réttan stað.
Magni Fannberg hætti sem íþróttastjóri Norrkoping í byrjun október, en samband hans við Arnór Ingva var gott.
„Ég hef þekkt Magna lengi og ber mikla virðingu fyrir honum. Það var gott að geta talað við hann um allt, svo hann gæti útskýrt hluti fyrir mér og róað mig niður,“ sagði Arnór.
„Það eru margir sem eru með samninga sem eru að renna út og ef maður tekur tillit til sálfræðilega þáttarins þá er það erfitt.
En leikmenn verða að geta lagt sjálfan sig til hliðar og gefið allt fyrir félagið og merkið sem við berum. Það er það sem við erum að reyna að ná núna. Við eigum einn leik eftir og við leggjum allt kapp á hann."
Arnór Ingvi hefur spilað með sænska félaginu Norrköping frá árinu 2022 íhugar nú stöðu sína hjá félaginu en samningur hans við sænska liðið rennur út á næsta ári.
„Ég mun setjast niður með fjölskyldu minni eftir tímabilið og ræða málin. Þetta hefur verið erfitt. Ég skoða alla möguleika eftir tímabilið, því það er ekki gott að vera í svona stöðu alltof lengi," segir Arnór.