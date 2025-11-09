Daníel skoraði sigurmarkið – Norrköping í umspil

Landsliðsmaðurinn Daníel Tristan Guðjohnsen skoraði sigurmark Malmö í 2:1-sigri á GAIS í lokaumferð sænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í Malmö í dag.
Malmö endar með 49 stig í sjötta sæti en GAIS endar með 52 í þriðja.
GAIS komst yfir í fyrri hálfleik en á 51. mínútu jafnaði Sead Haksabanovic metin fyrir Malmö. Ellefu mínútum síðar skoraði Daníel Tristan sigurmarkið.
Norrköping mætir Örgryte í umspili um sæti í úrvalsdeildinni á næsta tímabili en liðið tapaði 2:0 fyrir IFK Göteborg í Gautaborg í dag.
Norrköping endar í þriðja neðsta sæti deildarinnar með 29 stig og mætir Örgryte, sem endaði í þriðja efsta sæti B-deildarinnar.
Göteborg hafnaði í fjórða sæti með 51 stig.
Kolbeinn Þórðarson lék allan leikinn fyrir Göteborg líkt og Ísak Andri Sigurgeirsson hjá Norrköping. Arnór Ingvi Traustason lék fyrstu 73. mínúturnar fyrir Norrköping og Jónatan Guðni Arnarsson kom inn á undir lok leiks.