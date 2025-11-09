Messi í fullu fjöri

Argentínski knattspyrnumaðurinn Lionel Messi var í miklu stuði í gærkvöldi þegar lið hans Inter Miami sigraði Nashville 4:0 í úrslitakeppni MLS-deildarinnar í Bandaríkjunum og tryggði sig áfram í næstu umferð.
Messi skoraði fyrstu tvö mörk leiksins og lagði upp síðasta markið, en þetta var hans fjögur hundraðasta stoðsending á leikmannaferlinum.
Staðan í einvígi Inter Miami og Nashville var jöfn, 1:1 eftir fyrri leik liðanna.
Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem lið Inter Miami vinnur einvígi í úrslitakeppni MLS-deildarinnar.
Hápunkta úr leiknum má sjá í myndskeiðinu hér að neðan.