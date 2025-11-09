Íþróttir | Fótbolti | mbl | 9.11.2025 | 12:00 | Uppfært 14:15

Messi í fullu fjöri

Lionel Messi í leik með Inter Miami.
Lionel Messi í leik með Inter Miami. AFP/Chris Arjoon

Argentínski knattspyrnumaðurinn Lionel Messi var í miklu stuði í gærkvöldi þegar lið hans Inter Miami sigraði Nashville 4:0 í úrslitakeppni MLS-deildarinnar í Bandaríkjunum og tryggði sig áfram í næstu umferð.

Messi skoraði fyrstu tvö mörk leiksins og lagði upp síðasta markið, en þetta var hans fjögur hundraðasta stoðsending á leikmannaferlinum.

Staðan í einvígi Inter Miami og Nashville var jöfn, 1:1 eftir fyrri leik liðanna.

Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem lið Inter Miami vinnur einvígi í úrslitakeppni MLS-deildarinnar.

Hápunkta úr leiknum má sjá í myndskeiðinu hér að neðan.

mbl.is
